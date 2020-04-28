Manisa'da 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı - Son Dakika

Manisa'da 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı

29 dakika önce

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ücretsiz Maske Dağıtımı" projesi kapsamında Manisa'da 2 milyonu eczaneler aracılığıyla olmak üzere toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.

Manisa'da 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı, System.String[]

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ücretsiz Maske Dağıtımı" projesi kapsamında Manisa'da 2 milyonu eczaneler aracılığıyla olmak üzere toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla özellikle market ve pazaryerleri gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilerek, vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı. İlimizde ücretsiz maske dağıtımı kapsamında vatandaşlarımıza bugüne kadar, Valiliğimiz, PTT ve eczaneler aracılığı ile toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı. Vatandaşlarımız https://maske.epttavm.com ve https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinden maske talep edebilirler." denildi. - MANİSA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:05 Kaynak: İHA


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