Son Dakika Haberleri: Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

39 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.Ü. (45) idaresindeki 34 AIB 838 plakalı otomobil, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda B.Ç. (59) yönetimindeki 26 GC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 26 GC 436 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ç. (29) ve S.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Gölmarmara, Salihli, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]