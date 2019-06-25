Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.Ü. (45) idaresindeki 34 AIB 838 plakalı otomobil, Alaşehir- Gölmarmara
yolu Gördes
Kavşağı'nda B.Ç. (59) yönetimindeki 26 GC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 26 GC 436 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ç. (29) ve S.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
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