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Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı.

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı.

Ali İhsan Helva yönetimindeki 45 R 5200 plakalı otomobil, Demirci- Salihli kara yolunun 5'inci kilometresindeki Tekeler Mahallesi civarında, karşı yönden gelen Gürkan Hazman'ın kullandığı 35 RMB 37 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, sürücülerin yanı sıra Emir Göksal (12), Muzaffer Kıvanç (5), Esen Hazman (36) ile Vedat Söğüt (19) ve Sevim Özcan (79) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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