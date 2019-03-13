Son Dakika Haberleri: Manisa'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Manisa'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada

52 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 5304 Sokak ve 5313 Sokak kesişiminde meydana geldi. 5131 Sokak'tan ilerleyen Ümit Yenilmez (37) yönetimindeki 20 B 6010 plakalı otomobil, 5304 Sokak'tan çıkan Özgür Afşar (41) yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobile sağ tarafından çarptı. Afşar'ın kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Afşar yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Afşar'ı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir tamirhanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde çarpışma ve diğer aracın takla atması yer aldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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