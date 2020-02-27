Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı - Son Dakika

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Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı
7 saat önce
Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'Rus Finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'Rus Finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı
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