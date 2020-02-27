Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-ek - Son Dakika

Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-ek

11 dakika önce

Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'Rus Finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-EK (FOTOĞRAFLAR)

Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'Rus Finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-EK (FOTOĞRAFLAR)

Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı 'rus finosu' köpeğini vatandaşlar zor kurtardı-ek

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
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