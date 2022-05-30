Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar - Son Dakika
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Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar

30.05.2022 15:17
Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 20 bin TL değerindeki demir pencere kasası ve çeşitli malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 20 bin TL değerindeki demir pencere kasası ve çeşitli malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine ait su deposunda hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler Ö.B. ile C.Ç. isimli iki şüphelinin yaklaşık 20 Bin TL değerindeki 3 adet büyük demir pencere kasasını, 1 adet küçük demir pencere kasasını, 2 adet büyük demir pencere korkuluğunu, 6 adet plastik su borusunu balyoz yardımıyla kırarak almaya çalıştıkları tespit ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Çalınan malzemeler MASKİ yetkilisine teslim edilirken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.B. ve C.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MANİSA

Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar
Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar - Son Dakika


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