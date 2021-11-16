Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan Ö.T (39) isimli firarinin, bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hükümlünün kaldığı ikameti belirleyen polis, Ö.T'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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