Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı

14.03.2022 14:43
Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 10 gün önce çalıştığı tavuk çiftliğinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, kaçan İran uyruklu M.V., Van'da jandarma operasyonuyla yakalandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 10 gün önce çalıştığı tavuk çiftliğinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, kaçan İran uyruklu M.V., Van'da jandarma operasyonuyla yakalandı.

? Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tavuk çiftliğinde çalışan İranlı M.V., 10 gün önce çalıştığı çiftlikteki 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, ortadan kayboldu. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.V.'nin Van'a kaçtığını tespit etti. Van Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi, harekete geçen ekipler de M.V.'nin sahte kimlikle çalıştığı İpekyolu ilçesindeki bara operasyon düzenledi. M.V., üzerindeki ziynet eşyaları ile yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.V., adliyeye sevk edildi.


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Münir Karaloğlu, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı - Son Dakika
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