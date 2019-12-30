Manisa'da 200 koyun yaylada mahsur kaldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan yaylada mahsur kaldı.



Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi'nin 1600 rakımlı Dedekavak mevkiinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Kenan Yılmaz ve Halil Ertürk, kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle küçükbaş hayvanlarını yayladan indirebilmek için Alaşehir Belediyesinden yardım istedi. Alaşehir Belediyesinin kapanan yolları açmak için iş makinelerini bölgeye gönderdiği belirtildi. - MANİSA