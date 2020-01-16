Manisa'da 2019 yılında CİMER'e 12 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 2019 yılında CİMER'e 12 bin başvuru yapıldı - Son Dakika

Manisa'da 2019 yılında CİMER'e 12 bin başvuru yapıldı

6 saat önce

Manisa'da 2019 yılında 12 bin 20 kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Manisa'da 2019 yılında CİMER'e 12 bin başvuru yapıldı, System.String[]

Manisa'da 2019 yılında 12 bin 20 kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi, devlet ile vatandaş arasında tüm iletişim kanallarını açık tutarak bir köprü görevi yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Manisa'dan ulaşan başvuru istatistikleri paylaşıldı.

Buna göre geçen yıl CİMER'e il genelinde 12 bin 20 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan 3 bin 600'ü istek, 747'si ihbar, 7 bin 129'u şikayet, 295'i bilgi edinme hakkı kapsamında olup 249'u ise görüş ve öneriler oluşturdu.

Açıklamada ayrıca, CİMER'e sadece internet adresi üzerinden değil aynı zamanda telefon ve mektupla da başvurular kabul edildiği ve bu başvurular içinde takip numarası verilerek şikayetlerinin hangi durumda olduğunun görülebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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