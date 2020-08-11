Manisa'da 2020 yılı üzüm rekolte tahmin raporu hazırlandı - Son Dakika

Manisa'da 2020 yılı üzüm rekolte tahmin raporu hazırlandı

Manisa'nın en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Sultani çekirdeksiz üzümde 2020 yılı rekolte tahmin raporu hazırlandı.

Manisa'da 2020 yılı üzüm rekolte tahmin raporu hazırlandı, System.String[]

Manisa'nın en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Sultani çekirdeksiz üzümde 2020 yılı rekolte tahmin raporu hazırlandı. Paydaşlar tarafından imza altına alınan ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan rapor doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrası rekolte tahminini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması bekleniyor.

Manisa'nın bereketli ovalarında yetişen ve 550 milyon dolarlık büyük bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturan Sultani çekirdeksiz üzümde rekolte tahmin komisyonu raporunu tamamladı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Birol Celep, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ve paydaşlar katıldı. Toplantı sonrası konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Manisa ili 2020 yılı üzüm rekolte tahminini raporladık ve ilde oluşturulan komisyonumuz Manisa ili için üzüm rekoltesini tahmin raporunu imza altına aldı. Sultani çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 90'ı ilimizde üretilmekte. Bu ürünün de yaklaşık yüzde 85-90'ı ihraç edilmekte ve 550 milyon dolarlık büyük bir ekonomik büyüklüğe sahip bir ürünü bütün paydaşlarıyla rekolte tahminini imza altına alacağız. Bütünü paydaşlara teşekkür ediyorum. 2020 yılı üzüm hasadının hem üreticimiz, hem ihracatçı açısından bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

Rekolte tahmini çalışmalarının Bakanlık tarafından yapıldığını açıklayan Öztürk, "Bütün paydaşlarımız komisyonda yer alıyor. İlçe ilçe yapıldıktan sonra çalışmalar nihai olarak buradaki il komisyonuna geliyor. İl komisyonu bunu değerlendirdikten sonra imza altına alınıyor. ve bakanlığımıza gönderiliyor. Bakanımız her yıl rekolteyi açıklıyor" diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Birol Celep ise raporun hayırlı olmasını dileyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Üzüm hasadının Manisa için çok önemli olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da "2020 yılı ürünümüzün başta üreticilerimize, ihracatçılarımıza, tüccarlarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl olsun. İlk günden itibaren üreticimizin çok büyük bir alın teri vardır. Bu bereketli ürünün yurt dışına satılmasında ihracatçılarımızın çok büyük emekleri vardır. Bu birlik ve beraberlik çalışmasıdır. Manisa denilince akla üzüm geliyor. Manisa'mız için üzüm ayrı bir bereket, ayrı bir heyecandır. Bu rekolte çalışmalarında sahada son yıllarda aşağı yukarı rekolteleri tutturmak çok zordur. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Üzümümüz Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

2019 yılında 300 bin ton üzeri olarak açıklanan üzüm rekoltesini bu yıl da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin duyurması bekleniyor. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Metin Öztürk, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 2020 yılı üzüm rekolte tahmin raporu hazırlandı - Son Dakika Ekonomi
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