22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

26.04.2022 19:18
22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Manisa'da dün gece bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiralayan 22 yaşındaki genç, kendisinden haber alamayan görevliler tarafından odasında ölü bulundu.

Alaşehir ilçesinde, Erzincanlı olduğu öğrenilen Furkan Korkmaz (22), dün gece saatlerinde bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiraladı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken Korkmaz'dan haber alamayan görevliler saat 15.00 sıralarında oda kapısını çaldı. Odadan ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açan görevliler Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşırken durumu polis ekiplerine haber verdi.

Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerden sonra, Korkmaz'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Furkan Korkmaz, Alaşehir, Manisa, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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