Son Dakika Haberleri: Manisa'da 23 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Manisa'da 23 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

5 dakika önce

Manisa'da hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Manisa'da 23 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Manisa'da hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da 2013 yılından bu yana aranan, hakkında "Hırsızlık, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi suçlardan 23 ayrı yakalama emri ile 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin A. (38) Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinden Manisa'ya geldiği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla Adnan Menderes Mahallesi'nde kovalamaca sonucunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen zanlı, daha sonra cezaevine teslim edildi.

6 yıl boyunca firari olan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Artık buraya kadarmış, tertemiz çıkacağız. Çocuğumuza, işimize, gücümüze bakacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:15 Kaynak: AA

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