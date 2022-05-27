Manisa'da 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.05.2022 17:44
Manisa'da 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince B.Ü'nün yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda kasten yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü B.Ü. (40) yakalandı.

B.Ü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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