Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi

23.02.2022 17:30
Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla getirilen 230 bin makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla getirilen 230 bin makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulan makaronların sevk edildiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. N.P. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri 230 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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