Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla getirilen 230 bin makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulan makaronların sevk edildiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. N.P. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri 230 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA