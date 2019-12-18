Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen ikisi çocuk 6 kişi yakalandı.

Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen ikisi çocuk 6 kişi yakalandı. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 hırsızlık olayında çaldıkları malzemeleri İzmir'de sattıkları tespit edilen N.Ö, H.E, S.S, M.E. ve suça sürüklenen çocuklar D.Y. ile T.S'i yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi. Sahipleri belirlenen eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden dördü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.S. ile M.E. serbest bırakıldı.

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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