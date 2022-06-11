Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı

11.06.2022 18:32
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı

Çekirgelerle biyolojik mücadele başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salihli'nin Çelikli Mahallesi'nde 250 keklik doğaya bırakıldı.

Çekirgelerle biyolojik mücadele başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salihli'nin Çelikli Mahallesi'nde 250 keklik doğaya bırakıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün finanse ettiği "Manisa'da Çekirge Zararına Karşı Biyolojik Mücadele Projesi" çerçevesinde Salihli'de 250 adet kınalı keklik doğaya salındı. Çelikli Mahallesinde salınan kekliklerin ise Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edildiği öğrenildi. Salihli'nin Çelikli Mahallesi'nde teknik personeller tarafından yapılan saha ve gözlemler sonucunda mera alanlarında çekirge populasyonunun hızlı bir şekilde arttığının tespit edildiğini anlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk "Sahadaki tespitlerin sonucunda meydana gelebilecek çekirge zararının önlenmesi için biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan doğaya keklik salınmasına karar verilmiştir. Meralarda kertenkele, yılan, çekirge, kuş ve pek çok türden böceklere sıkça rastlanmaktadır. Yaylalarda bulunan meralarda, çekirge yumurta bırakma alanları da bulunmaktadır. Bu bölgeler yoğun bir ekolojik çeşitliliğe sahiptir. Çekirge popülasyonunun artması serbestçe gezerek otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara, yılkı atlarına, kertenkele, yılan ve böcek gibi canlılara zarar verebilecektir. Bu nedenle kimyasal mücadeleden ziyade, keklik gibi çekirgenin doğal düşmanlarının salınımı ile yapılacak olan biyolojik mücadelenin daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır" dedi.

Keklikleri doğaya bırakan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise "Kınalı keklikleri yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması amacıyla doğaya salıyoruz. Doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan keklikler, aynı zamanda doğada zararlı böcekleri ve keneleri yemelerinden dolayı zirai mücadeleye katkı sağlamaktalar. Ülkemizin önemli değerleri arasında yer alan yaban hayatını korumak hepimizin ortak görevi" diye konuştu.

Kınalı keklik salım törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü Gökmen Kaya, İlçe Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça katıldı.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı

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Salihli'de çekirgeyle mücadele için 250 kınalı keklik doğaya salındı Salihli'de çekirgeyle mücadele için 250 kınalı keklik doğaya salındı Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Salihli, Kınalı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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