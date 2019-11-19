Son Dakika Haberleri: Manisa'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Manisa'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Manisa'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan A.D'nin yerini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

A.D, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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