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Manisa'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan A.D'nin yerini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.
A.D, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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