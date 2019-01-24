Son Dakika Haberleri: Manisa'da 27 Aracın Lastiğini Kesen Şahıs Yakalandı

Manisa'da 27 Aracın Lastiğini Kesen Şahıs Yakalandı

32 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 27 aracın lastiğini kesen şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Manisa'da 27 Aracın Lastiğini Kesen Şahıs Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde 27 aracın lastiğini kesen şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak ile Marif Caddesi 108, 110, 116 ve 139. sokakta park halindeki 27 aracın lastiklerini kesen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 30'a yakın kamera kayıtlarından lastikleri kesen T.S.'yi (32) tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli T.S.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Salihli, Asayiş Büro, Manisa, 3. Sayfa
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