Manisa'da 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin (81) Eski Camii Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.S, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
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