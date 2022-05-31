Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

31.05.2022 22:30
Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı ekildiği tespit edilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı ekildiği tespit edilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ragillar Mahallesi'ndeki bir tarlada yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri M.K.'ye ait 7 dönümlük arazide yaklaşık 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen haşhaş bitkisi imha edilirken, tarla sahibi ise gözaltına alındı.


Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
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Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Kaynak: DHA

Köprübaşı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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