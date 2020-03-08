Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
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MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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