3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı

02.04.2022 11:42

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir fırında, ramazan ayının ilk gününde 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi pişirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir fırında, ramazan ayının ilk gününde 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi pişirildi.

Demirci'de fırıncılık yapan Cengiz Özdemir ve Bayram Kilci, her yıl ramazan ayında gelenek haline getirdikleri uzun pide yapımı için 6,6 kilogram hamur hazırladı.

Hamuru 3,5 metre uzunluğundaki küreğin üzerine açan fırıncılar, çörek otuyla "Hayırlı Ramazanlar Türkiye" yazısını işledikleri pideyi odun fırınında pişirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un satın aldığı pidenin hayırseverlerin desteğiyle organize edilen toplu iftar programında vatandaşlara ikram edileceği belirtildi.

3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı
3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı

YORUMLAR
500
Aydın'da Ramazan pidesi 5 TL'den satılacak Aydın'da Ramazan pidesi 5 TL'den satılacak Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi Elbistan'da: 1 TL Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi Elbistan'da: 1 TL

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:59:57. #1.11#
SON DAKİKA: 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement