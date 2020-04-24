Manisa'da 3,5 metrelik ramazan pidesiyle

Pideyi 50 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçedeki fırıncıların gayretini teşvik etmek için pideyi aldığını belirterek, pideyi ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştıracaklarını söyledi.

İlçede 11 yıldır fırıncılık yapan Bayram Kilci, ramazan ayının ilk gününe özel 3,5 metrelik pide yaptıklarını belirterek, bu ramazanda koronavirüs belasından kurtulmak için dua edeceklerini belirtti.

İlçedeki fırıncılar Bayram Kilci ve Cengiz Özdemir , yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak ramazan pidesi hazırladı.

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