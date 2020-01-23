Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Son Dakika

Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

58 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Akhisar, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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