Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Deprem anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Deprem anı - Son Dakika

Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Deprem anı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı - Deprem anı

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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