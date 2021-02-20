Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi

20.02.2021 23:39

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücedale (KOM) şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 18.30 sıralarında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekiplerin adreste yaptıkları aramada, 22 adet varil içerisinde 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
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