Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.13'te Manisa'nın Soma ilçe merkezinde meydana geldi. AFAD
verilerine göre deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde meydana geldi. Depremde hasar olmadığı öğrenildi.
(İHA)
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