Son Dakika Haberleri: Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.13'te Manisa'nın Soma ilçe merkezinde meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde meydana geldi. Depremde hasar olmadığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Soma, Manisa, Güncel
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