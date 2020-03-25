Manisa'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
13 dakika önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.34'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç ilçe merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi CHP'li vekil "Endişeler sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimize acil tanı kiti istedi