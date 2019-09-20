Son Dakika Haberleri: Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
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Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

16 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Şehzadeler ilçesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gizem D. (29) idaresindeki 45 APK 103 plakalı otomobil çıktığı 509 Sokak'tan cadde üzerinde sola dönmek isterken Emre Y. (45) idaresindeki 45 ABK 641 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Hüseyin Y. idaresindeki servis aracına çarptı. Kazada Gizem D. ve Emre Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Şehir Hastanesine sevk etti. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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