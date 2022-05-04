Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

04.05.2022 21:58
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa- Akhisar kara yolunun Veziroğlu Mahallesi kesiminde aynı yöne seyir halindeki 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada E.D. (53), T.E. (50), A.S. (73), S.S. (78) ve Ş.S. (54) yaralandı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Tragger, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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