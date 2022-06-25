Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

25.06.2022 16:37
Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde traktör, süt toplama kamyonu ve açık kasa kamyonetin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde traktör, süt toplama kamyonu ve açık kasa kamyonetin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesinde saat 09.50 sıralarında Şatırlar - Hatıplar karayolu Hatıplar gidiş istikametinde M.A.E. (48) idaresindeki 45 S 9669 plakalı süt toplama aracının viraja hızlı girmesi sonucu yol üzerinde durmuş vaziyette olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait B.Y. (45) idaresindeki 45 M 2143 plakalı açık kasa kamyonete ve S.K. (19) idaresindeki traktöre çarpması sonucu kaza meydana geldi. Açık kasa kamyonette yolcu olarak bulunan M.N.A. (52) ayak ve baş kısmından hafif şekilde yaralanarak önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da ileri tetkik ve tedavi amaçlı Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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