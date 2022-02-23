Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

23.02.2022 17:28
Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araç içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araç içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa genelinde kaçakçılık fiillerinin önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması faaliyetleri kapsamında Manisa'ya çevre illerden kaçak akaryakıt getirildiği bilgisi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında şüpheli T.S.'nin kullanımında bulunan araç İzmir- Ankara karayolu üzerinde Turgutlu ilçesinde durduruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araçta yapılan aramalarda 3 bin LT menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlandı. - MANİSA

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Akaryakıt, Turgutlu, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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