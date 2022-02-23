Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi

23.02.2022 13:33
Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 sikke ele geçirildi.

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U (35) ve A.A'nın (61) ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine Kuşlubahçe, Uncubozköy ve Gökçeköy mahallelerindeki 3 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 bronz sikke ele geçirildi.

Manisa Müze Müdürlüğü ekibinin yaptığı ön inceleme sonucu mızrak uçlarının 3 bin yıl öncesine tarihlendiği, kesin tespitin analiz sonucu belli olacağı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Manisa, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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