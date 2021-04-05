Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor - Son Dakika

Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor

05.04.2021 15:37
Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor, System.String[]

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Polis Haftası sebebiyle personeli ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Polis Haftası sebebiyle personeli ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Uslusoy, 3 binin üzerinde personelle Manisa'da huzur ve güvenin sağlanması amacıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Polis Haftası sebebiyle müdür yardımcısı, şube müdürleri ve polis memurları ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Müdür Uslusoy, 3 binin üzerinde personelle Manisa'da huzur ve güvenin sağlanması amacıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden ve Polis Haftasını kutlayan Vali Karadeniz, "Polis Haftanızı tebrik ediyorum, 176 yıldır Polis Teşkilatımız Türk halkının yanında, milletimizin yanında ve hemen her alanda insanların yardımına koşmakta. Millet olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki halkımız polisini her zaman için yanında görmek istiyor. Polisin olduğu yerde huzur var, polisin olduğu yerde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Türk Polisi de bu anlamda vatandaşımıza sunduğu hizmetlerle bu güveni tesis etmiş durumda." dedi.

Polis Teşkilatının görevinin sadece güvenlikle de sınırlı olamadığına değinen Vali Karadeniz, "Yakın zamana kadar birçok belgenin düzenlenmesinde örneğin pasaport, ehliyet, trafik tescil, araç tescilleri polisin yaptığı işler arasındaydı. Yine bu tip bazı resmi işlemler emniyet teşkilatımız tarafından sürdürülüyor. Bunun yanında değişen durum ve gelişen olaylara göre belki görev tanımında net olarak yer almasa dahi insanların zorda olduğu her yerde Polis Teşkilatımız var ve şu anda Covid-19 salgınıyla mücadelede, özellikle sahada ki kontrollerde polis ve jandarmamız denetimlerin başını çekmekte. Elbette ki bu işin sağlık boyutunda sağlık personelimiz nasıl cansiperane mücadele veriyorsa, denetim boyutunda da Emniyet Teşkilatımız çok büyük bir fedakarlık göstererek önemli bir katkı sağlamış ve vaka sayılarının artmasının önüne geçmede önemli bir desteği olmuştur. Ben bu vesileyle Polis Haftanızı tekrar tebrik ediyorum. Bundan sonra yürüteceğiniz görevlerde de sizlere başarılar diliyorum. ve yine inanıyorum ki bu güne kadar sunmuş olduğunuz hizmetlerin kalitesini bundan sonra arttırarak, geliştirerek vatandaşımızın yanında bir huzur kalesi olarak, olmaya devam edeceksiniz, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor
Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor
Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 binin üzerinde polis görev yapıyor - Son Dakika


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