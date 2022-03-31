Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde baygın bulundu - Son Dakika
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Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde baygın bulundu

31.03.2022 18:58
Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde baygın bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu.

Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mustafa Özengir'den (80) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri Özengir'i baygın buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özengir'in 3 gündür hareketsiz halde yardım beklediği öğrenildi.

Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde baygın bulundu

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Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde baygın bulundu - Son Dakika
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