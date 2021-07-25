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Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

25.07.2021 19:58
Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, kontrol altına alındı.

Turgutalp mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir söndürme uçağı, 3 helikopter, 12 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

İtfaiye, Manisa, Yangın, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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