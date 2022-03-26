Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan koştu

Kayanın kağıt gibi ezdiği araçta can veren 4 kişiyle ilgili kahreden detay

Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese "Şifa" diyerek tavsiye etti: Her akşam yer yatarım

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

Yüzde 48 zam gelen ürünle ilgili Ramazan müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Sarısu Mahallesi Sarısu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çatı katında çıkan alevleri söndürerek kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çatı katında bulunan kalorifer kazanından çıkan kıvılcımlardan dolayı meydana geldiği öğrenildi.