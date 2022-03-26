Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

26.03.2022 22:45

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Sarısu Mahallesi Sarısu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çatı katında çıkan alevleri söndürerek kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çatı katında bulunan kalorifer kazanından çıkan kıvılcımlardan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI ESENYURT'TA BİTİŞİK BİNALARIN ÇATILARI ALEV ALEV YANDI

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 22:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement