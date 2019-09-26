Manisa'da 3. Kitap Fuarı açılıyor

Manisa 3. Kitap Fuarı, 27 Eylül Cuma günü Fuar Merkezi'nde açılıyor. 10 gün sürecek olan fuarda 100'den fazla yayınevi ve yazar Manisalı kitapseverlerle buluşacak.



Manisa'nın en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan Manisa Kitap Fuarı bu yıl kapılarını üçüncü kez ziyaretçilerine açacak. 100'den fazla yayınevi ve yazarın Manisalı kitapseverlerle buluşacağı etkinlik 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.



Fuara Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe belediyeleri ve çeşitli kurumlar destek oluyor.



Fuar boyunca ünlü yazar ve çizerler imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelirken, Manisalı yazarlar da Manisa Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluşma imkanı bulacak.



Yazarlar, bir yandan okuyucularıyla kucaklaşırken, bir yandan da eserlerini tanıtma ve büyük yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatını yakalayacak.



Fuar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, oda ve birliklerin, meslek örgütlerinin, kadın dernekleri ve kadın kooperatiflerinin ilgisiyle kültür şölenine dönüşecek.



Milli Eğitim Müdürlüğünün de öğrencilerin fuarı ziyaret etmesini sağlayarak kültür şölenini destekleyeceği öğrenildi. - MANİSA