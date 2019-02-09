Son Dakika Haberleri: Manisa'da 3 Mahalleye Ulaşım Müjdesi

Manisa'da 3 Mahalleye Ulaşım Müjdesi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gördes'e bağlı Boyalı, Tepe ve Yaka Mahalleleri ile Akhisar arasında toplu ulaşım hizmetini başlattı.

Manisa'da 3 Mahalleye Ulaşım Müjdesi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gördes'e bağlı Boyalı, Tepe ve Yaka Mahalleleri ile Akhisar arasında toplu ulaşım hizmetini başlattı.

Toplu Ulaşımda Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalara aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Boyalı, Tepe ve Yaka Mahallelerinin talebini geri çevirmeyerek, mahalleler ile Akhisar arasında otobüs seferleri başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan ile birlikte mahalleye giderek toplu taşıma seferlerini başlattı. Vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelere verilecek toplu taşıma hizmeti ile ilgili bilgiler aktaran Daire Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşlardan gelen talebin dikkate alınarak Boyalı, Tepe ve Yaka Mahalleleri ile Akhisar arasında toplu ulaşım hizmetinin başlatıldığını, önümüzdeki süreçte de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde ulaşım hizmetlerine en iyi şekilde devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Gördes, Akhisar, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da 3 Mahalleye Ulaşım Müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]