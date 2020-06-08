Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesindeki 3 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü bir mahalle ve bir sokakta alınan karantina kararı sonrası Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesinde de 3 sokağın karantinaya alındığını duyurdu.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi, Gaçaroğlu Sokak, Battal Sokak ve Sedef Sokak korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 07.06.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.06.2020 tarihli ve 2020/6-1 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA