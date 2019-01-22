Manisa'da 3 Yıl Önce Çalınan Traktör Bulundu
2 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yıl önce çalınan traktör, Salihli'de bulundu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yıl önce çalınan traktör, Salihli'de bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce çalınan Mehmet Ali Güneylioğlu'na ait 20 RE 659 plakalı traktörün, Salihli'ye bağlı Durasıllı Mahallesi'nde M.S.T'ye ait iş yerinde olduğunu tespit etti.
M.S.T. ile traktörü satın aldığını söylediği O.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu'na teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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