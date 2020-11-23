Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım

Manisa'da 200 mahallede alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 265 milyon lira yatırımla 30 bin nüfusa hitap edecek yeni projelerini hayata geçirmeye başladı. Projeler kapsamında kırsal mahallelerde 269 kilometre kanalizasyon, 256 kilometre içme suyu ve 2 milyon metrekare kilit parke taş döşenecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 200 mahallenin alt ve üstyapısının yeniledi. 4 bin kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapan MASKİ, yeni projeler ile daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde içme suyu hattı ve deposunun imalatına, Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde ise kanalizasyon hattı yenileme işlemlerine başlandı. Azimli ve İshakçelebi mahallelerinde ise çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacak. 16 Ekim'de Gördes ilçesine bağlı Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri, Gölmarmara ilçesinin Ozanca Mahallesi ve Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nin alt ve üstyapı ihaleleri gerçekleştirilirken, Güneşli Mahallesi'ne 100 ve 400 tonluk iki içme suyu deposu inşa edilecek. 30 Kasım'da da Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar 2'nci etap, Urganlı ve Yeniköy mahallelerinin alt ve üstyapı ihalelerine çıkılacak.

Sırasıyla ihale tarihleri alınacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, projelerini hazırlayarak ihale aşamasına getirdiği Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy, Yunusemre'nin Karakoca, Saruhanlı'ya bağlı Kemiklidere, Çullugörece, Kayışlar, İshakçelebi 2. etap ve Sarıçam, Soma'nın Cenkyeri, Salihli'nin Köseali, Alaşehir'in Kemaliye, Turgutlu'nun Avşar ve Çepnidere mahallelerinin alt ve üstyapısını da sırasıyla yapılacak. - MANİSA