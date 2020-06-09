Manisa'da 30 metrekare evden 15 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika

Manisa'da 30 metrekare evden 15 ton çöp çıkarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ve temizlik işlerine bağlı ekipler 30 metrekare bir evden 15 ton çöp çıkardı.

Manisa'da 30 metrekare evden 15 ton çöp çıkarıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ve temizlik işlerine bağlı ekipler 30 metrekare bir evden 15 ton çöp çıkardı. Ev sahibinin zaman zaman zorluk çıkardığı ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri gelen şikayet üzerine Yeni Mahalle Fırat Caddesi No: 72'de tek başına yaşayan 65 yaşındaki Mehmet C.'nin 30 metrekarelik tek katlı evinden yaklaşık 15 ton çöp çıkardı.


Mehmet C.'nin komşuları önce yeğeni Erdem C.'ye ulaşarak evden kötü kokular geldiğini belirterek şikayette bulundu. Yeğen Erdem C. de zabıtayı arayarak durumu anlattı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıkarıldı.


Alaşehir Belediyesi zabıta ekiplerine çevreyi rahatsız eden çöp kokusu nedeniyle ihbarı geldi. Zabıta ekipleri Alaşehir emniyeti, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Alaşehir Belediyesi çöp toplama ekiplerinden oluşan ekip, Mehmet C.'ye ait eve gelince şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 metrekare evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gören ekipler evinden çöplerin alınmasını istemeyen, Mehmet C.'nin zaman zaman öfkeli sözleriyle karşılaştı. Sürekli içeride 100 bin TL'si olduğunu belirten Mehmet C.'nin evinin boşaltılmasına yeğeni Erdem C. de yardım etti.


Çöplerin traktörlere yüklenmesi esnasında, zaman zaman karşı çıkan Mehmet C., bazen çöplerden kaçırmaya çalışsa da görevliler yaşlı adama fırsat vermedi. Traktörlerden kamyonlara yüklenen çöpler çöp depolama alanına götürülürken uzun zamandır kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. - MANİSA

Alaşehir, Zabıta, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 30 metrekare evden 15 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika
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