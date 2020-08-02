Manisa'da 300 hektar alan küle döndü - Son Dakika

Manisa'da 300 hektar alan küle döndü
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 gün önce başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınında ilk belirlemelere göre 300 hektarlık ormanlık alan küle döndü.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 gün önce başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınında ilk belirlemelere göre 300 hektarlık ormanlık alan küle döndü.
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesi'nde 31 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen orman yangınında ilk tespitlere göre 300 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiği bölgede bir yandan boşaltılan mahallelerde bir yandan da ekili tarım arazileri ve ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ilk tespitlere göre bölgede yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alanın yangından zarar gördüğü öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:47
Kaynak: İHA
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