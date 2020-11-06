300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar - Son Dakika

300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar

06.11.2020 16:48

300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar Vakıflardan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü Manisa'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye yardımında bulundu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "Bundan 300 yıl önce hayır sahiplerinin kurmuş olduğu ve içinde...

300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar

Vakıflardan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü Manisa'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye yardımında bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz:

"Bundan 300 yıl önce hayır sahiplerinin kurmuş olduğu ve içinde faaliyet kapsamında eğitimini de olduğu bir vakıf. 300 yıl önce büyüklerimiz bunu düşünmüşler"

MANİSA - Manisa'da 300 yıl önce kurulan Karaosmanzade Vakfının vakıf şartlarından biri olan 'Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere bir kez destek olunur' şartı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere sembolik olarak tablet ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapılarak yerine getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 300 yıl önce Manisa'da kurulan Karaosmanzade Vakfının vakıf şartlarından biri olan ve her yıl bir kez ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardım Şehzadeler ilçesindeki Vakıf İş Hanında düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in de katıldığı törende sembolik olarak bazı öğrencilere kırtasiye yardımı bazılarına da tablet yardımında bulunuldu. Bölge Müdürlüğü tarafından toplamda 170 öğrenciye yardım yapılacağı öğrenildi.

Tablet ve kırtasiye malzemesi dağıtımında konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde kurulu bulunan mülhak vakıfların hayır şartlarını yerine getiriyoruz. Vakıflar'ın hayır şartlarında diyor ki 'Yılda bir kez ihtiyaç sahibi, yoksul öğrencilere eğitim yardımı yapılsın' biz de bunu yerine getiriyoruz. Sayın Valimiz de bu sembolik törenimize katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Hayıtta olmayan o insanları hayırla yad ediyoruz"

Manisa'da 300 yıl önce kurulan bir vakfın vakıf şartının yerine getirildiğini kaydeden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "Vakıflar bizim millet olarak geçmişten bugüne uzanan güzel bir geleneğimiz, kurumsal yapılarımız. Bundan 300 yıl önce hayır sahiplerinin kurmuş olduğu ve içinde faaliyet kapsamında eğitimini de olduğu bir vakıf. 300 yıl önce büyüklerimiz bunu düşünmüşler. Bugün o vakıfları kuranların temsilcileri yok ama onlar adına Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz onları temsilen vakfın kuruluş amacına uygun eğitim yardımını yapıyorlar. Bugün de temsili bir tören yapıldı. Bu törenin en önemli yanı hayatta olmayan o insanları hayırla yad etmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Onları bu davranışını bugüne ve yarına vatandaşlarımız açısından da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan bu yardımlarla onların eğitimlerine katkı sağlanmış olacak. Daha iyi eğitim almalarına küçük de olsa bir katkı sağlanacak. Bu tip hayırların ve faaliyetlerin artması ülkemiz gençlerinin çok daha iyi yetişeceğini düşünüyorum. Bu vakfın kuruluşundan bugüne kadar herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün için vakfı temsil eden Vakıflar Bölge Müdürümüzü ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Yapılan törende kırtasiye malzemelerini ve tabletlerini alan öğrenciler protokol üyelerine teşekkür etti. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, İzmir Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar
300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tablet, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar - Son Dakika


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