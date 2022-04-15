Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 litre sahte içki ele geçirildi.
Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan M.Ö.'nün (34) sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin aracında ve ikametinde arama yaptı.
Aramalarda 31 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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