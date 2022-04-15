Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi

15.04.2022 16:16
Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 litre sahte içki ele geçirildi.

Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan M.Ö.'nün (34) sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin aracında ve ikametinde arama yaptı.

Aramalarda 31 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu Kadın astsubaylar, hemcinslerine KADES'i anlattı Kadın astsubaylar, hemcinslerine KADES'i anlattı

Hisarcık, Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 31 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement