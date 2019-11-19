Son Dakika Haberleri: Manisa'da 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler alınan istihbarat üzerine 5 aylık takip yaptığı C.U.'nun evine baskın yaptı. Operasyonda C.U.'ya ait ev ve arabasında yapılan aramalarda satışa hazır 310 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen C.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
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