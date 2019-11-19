Manisa'da 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler alınan istihbarat üzerine 5 aylık takip yaptığı C.U.'nun evine baskın yaptı. Operasyonda C.U.'ya ait ev ve arabasında yapılan aramalarda satışa hazır 310 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen C.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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