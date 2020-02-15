Manisa'da 33 gençlik projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'da 33 gençlik projesine destek - Son Dakika Spor

Manisa'da 33 gençlik projesine destek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 yılı Çağrı Dönemi kapsamında Manisa'dan 33 projeye destek verildi.

Manisa'da 33 gençlik projesine destek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 yılı Çağrı Dönemi kapsamında Manisa'dan 33 projeye destek verildi.


Demirci, Salihli, Şehzadeler, Yunusemre, Kula, Alaşehir, Akhisar, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde toplam 33 proje desteklenerek, Gençlik Spor Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanan proje koordinatörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek hizmet binasında toplantı düzenlendi. Şubat ayı sonu itibarıyla faaliyetlerine başlayacak olan projelerin koordinatörleriyle yapılan toplantıda projelerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi adına nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda proje yürütücüsünün bünyesinde bulunduğu eğitim ve öğretim kurumları ile birlikte çalışma yapacak gençlik merkezleri tanıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projeye bu yıl rekor bir başvuru olduğunu ve Manisa'dan 33 projenin destek alarak sözleşme imzaladığını belirtti. Öztürk, "Gençlerimiz için her geçen gün yeni imkan ve yeni fırsatlar sunma çabası doğrultusundayız. Gençlik toplulukları ile gençlik gruplarının yürütecekleri projelerde onların heyecanına ortak olma mutluluğu içindeyiz" dedi.


Üniversitelerde gençlik toplulukları, ilkokul, ortaokul, bilim ve sanat merkezi ile liselerde gençlik gruplarına yönelik olarak "Gönüllülük", "Kültür ve Sanat", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre Bilinci" ve "Hayvanların Korunması" konu başlıklarında toplam bin 1 projeye 17 milyon 500 bin TL tutarında destek verildiği kaydedildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 33 gençlik projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]